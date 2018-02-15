МИД подтвердил гибель пяти граждан РФ под ударом американской коалиции в Сирии

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - По предварительным данным, в результате авиаудара, нанесенного ведомой США коалиции по правительственным силам в Сирии, погибли пятеро россиян, речь не идет о военнослужащих, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, их гражданства (...) Я хочу еще раз подчеркнуть, что речь не идет о российских военнослужащих", - сказала Захарова на брифинге в Москве.

При этом материалы о гибели "множества российских военных" в результате удара международной коалиции по правительственным силам в Сирии Захарова назвала "классической дезинформацией".

Ранее СМИ сообщали о гибели в Сирии пяти граждан РФ, которые не были российскими военнослужащими. Их гибель предположительно связана с ударом американской коалиции под Дейр-эз-Зором.

8 февраля центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американская коалиция нанесла ответные удары после того, как штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) подвергся нападению со стороны проправительственных сил Сирии. В результате удара погибли более ста человек. Такое число называли американские СМИ со ссылкой на представителя коалиции.

Министр обороны США Джеймс Мэттис объявил, что 7 февраля в районе удара не было сил Минобороны РФ, о чем и сообщила российская сторона.

8 февраля в Минобороны РФ заявили, что российских военнослужащих в зоне удара американской коалиции не было. В ведомстве сообщили, что сирийские ополченцы, попавшие под удар американской коалиции, не согласовали свою операцию с российскими военными.