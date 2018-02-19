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В России Крушение Ан-148 в Подмосковье

Прокуратура проверит данные о профподготовке пилота разбившегося Ан-148

Ранее в "Саратовских авиалиниях" опровергли информацию о возможной неподготовленности пилотов

Прокуратура проверит данные о профподготовке пилота разбившегося Ан-148
На месте крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний"
Фото: ТАСС, Наталья Дмитрак

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура на Урале совместно с другими органами проводит проверку, в ходе которой выясняет данные о профессиональной подготовке одного из пилотов разбившегося 11 февраля в Подмосковье самолета Ан-148.

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"Проверяем соблюдение законодательства авиационной безопасности, воздушного законодательства, всего законодательства, которое связано с этим случаем", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По словам собеседника агентства, проверка также касается профподготовки одного из пилотов. "Результаты проверки, конечно, неизвестны, поскольку проверка пока не завершена", - сказал он.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Подмосковья 11 февраля после вылета из "Домодедово" в Орск. На борту находился 71 человек, все они погибли.

16 февраля пресс-служба авиакомпании "Саратовские авиалинии" опровергли информацию СМИ о неподготовленности пилотов разбившегося в Подмосковье Ан-148 По данным авиакомпании, пилоты регулярно проходили все необходимые тренинги и программы, которые помогают реагировать на нештатные ситуации в полете. Члены экипажа разбившегося самолета были опытными пилотами.

Крушение Ан-148 в Подмосковье

7 фотографий
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Теги: Ан-148
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