Ритейлеры попросили заморозить новые поправки закона о торговле

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлеры предлагают отказаться от изменений закона о торговле до того, как будут проанализированы последствия поправок, принятых в 2016 году и ограничивших размер бонусов и вознаграждений, которые сети могут взимать с поставщиков.

В качестве альтернативы усилению госрегулирования ритейлеры предлагают механизмы саморегулирования, работа над которыми была приостановлена во время принятия последних поправок.

"На наш взгляд, необходимо любые новые инициативы заморозить до окончательного анализа и официального разбора последствий принятия закона 2016 года, и приоритет отдать исключительно теме саморегулирования", - сказал глава московского представительства Metro AG Алексей Григорьев, выступая на площадке АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли, объединяет крупнейших ритейлеров, работающих в России).

"Сейчас важно адаптировать Кодекс добросовестных практик к новому закону, надо усовершенствовать существующую модель механизма саморегулирования. И самое главное, что нужно участникам рынка, - четкая государственная стратегия в отношении торговли", - отметил он. Кодекс добросовестных практик - свод правил, которые АКОРТ и ассоциации поставщиков договорились соблюдать в 2012 году. В 2016 году, после принятия поправок в закон о торговле, действие кодекса было приостановлено.

По словам Григорьва, адаптацией кодекса к требованиям обновленного закона о торговле занимается рабочая группа в рамках Межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка (объединяет ассоциации сетей и поставщиков). Работа над механизмами, которые бы обеспечили соблюдение кодекса, идет в координации с Федеральной антимонопольной службой, сказал Григорьев.

"Уже представлены в антимонопольную службу предложения по Совету рынка, согласованные на определенном уровне между поставщиками и торговыми сетями. Они как раз предусматривают определенную роль государства, но, скорее, как наблюдателя и партнера. Совместно с рядом поставщиков мы исходим из того, что, это должно быть именно саморегулирование, а не регулирование государством, которое накладывается на саморегулирование. Мы считаем, что государство должно наблюдать, оно должно участвовать в процессе обсуждения как партнер, но если участники рынка договорились между собой в рамках законодательства, то государство должно им дать возможность жить по этим правилам. В этом и заключается смысл той концепции Совета рынка, предложенной группой торговых сетей и определенной группой поставщиков Федеральной антимонопольной службе. Рассчитываем, что концепция будет сейчас прорабатываться в ходе дальнейших дискуссий по этой теме", - сообщил он.

"По нашим предложениям, Совет рынка мог бы состоять из двух равноправных палат - это палата торговых сетей и палата поставщиков. Может быть также создан некий координирующий орган, или консультативный, в котором участвовали бы представители государства, которые имели бы возможность наблюдать, принимать участие в обсуждении, но решения в рамках саморегулирования должны принимать все же сами участники рынка", - добавил А.Григорьев.

Поправки не сработали

Поправки в закон о торговле, принятые в середине 2016 года, не сработали так, как задумывалось, а многие риски, связанные с изменениями в отношениях ритейлеров и поставщиков, реализовались, считают в АКОРТ.

Поправки в отраслевой закон были приняты летом 2016 года: с середины июля ритейлеры и поставщики были обязаны заключать договоры на новых условиях, а до 2017 года - привести в соответствие с законом все текущие договоры.

В обновленном законе ограничен совокупный размер выплат, которые ритейлеры могут взимать с поставщиков, на уровне 5% от стоимости объема поставки (включая плату за маркетинговые услуги и логистические услуги). Раньше был ограничен только ретробонус (вознаграждение за объем поставки) - на уровне 10%. Размер выплат за маркетинг и логистику не регулировался. Закон в новой редакции также сократил отсрочку платежей за поставленный товар - до 8-40 дней (с 10-45 дней, согласно предыдущей версии закона), в зависимости от его срока годности.

По словам Григорьева, ключевые разъяснения новой правоприменительной практики от ФАС участники рынка получили только в ноябре 2016 года, а к 1 января 2017 года ритейлеры и поставщики уже должны были привести свои договоры в соответствие новым требованиям. "Пришлось переводить контракты буквально в считанные недели", - утверждает он.

Обсуждая последствия поправок еще до их принятия, ритейлеры предупреждали о рисках роста цен, сокращения ассортимента и количества новых брендов, а также о негативных последствиях для малого и среднего бизнеса - из числа как ритейлеров, так и поставщиков, напомнил он. Фактически все эти риски реализовались - за исключением роста цен, поскольку сети сдерживали инфляцию на "приемлемом" уровне.

"Мы видим, что по достижении тех целей, которые были заявлены для закона и указывались его инициаторами в пояснительной записке, где говорилось о защите навязывания поставщикам невыгодных условий, об укреплении продовольственной безопасности, о прекращении так называемого беспроцентного кредитования торговых сетей в ущерб интересам поставщиков, об обеспечении условий справедливой конкуренции, - однозначный вывод об успешности достижения этих целей дать сложно", - заявил А.Григорьев.

"Более того, мы видим, что поставщики из-за того, что был сильно ограничен маркетинг, лишились возможности управлять продвижением своих товаров в торговых сетях. Второе, что мы видим - в силу того, что упомянутые маркетинговые инструменты ушли, торговые сети действительно начали проявлять сдержанность в отношении ввода новых товаров в ассортимент: нет возможности делить риски вместе с поставщиками и производителями в случае, если товар "не пойдет". Третье - из-за ограниченной возможности делить маркетинговые риски, торговые сети начали больше ориентироваться на маржинальность товаров, если, конечно, это не происходит в ущерб трафику, который и так пострадал в условиях кризиса. Соответственно, у нас получилась ситуация, когда мы все были вынуждены оптимизировать ассортимент", - отметил он.

"Поэтому сложилась ситуация, когда сложно утверждать, что закон достиг своих целей. Наоборот, те риски, о которых мы предупреждали - они сбылись. Какой риск, к

счастью, не реализовался, - это риск повышения цены. Наоборот, сети сработали на удержание инфляции на приемлемом уровне <...> На наш взгляд, к сожалению, закон о торговле сработал не так, как хотелось и как планировалось его инициаторами. К сожалению, мы видим, что в отсутствие официальной объективной оценки последствий этого закона сейчас предпринимаются новые инициативы по дальнейшему регулированию сферы торговли - вы прекрасно знаете, что уже внесен законопроект по запрещению возвратов продовольственной продукции, есть и другие законодательные инициативы. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда одна законодательная инициатива реализована, мягко говоря, не самым эффективным образом, и тут же она транслируется в новые цели, которые способны создать новые шоки для продовольственного рынка. Это тот риск, который мы сейчас видим. На наш взгляд, необходимо любые новые инициативы заморозить до окончательного анализа и официального разбора последствий принятия закона 2016 года, и приоритет отдать исключительно теме саморегулирования", - сказал А.Григорьев.

Возвратов не нужно

В настоящее время в Госдуме находится законопроект, запрещающий ритейлерам возвращать непроданные продовольственные товары поставщикам. Предполагается, что законопроект будет рассмотрен в первом чтении в марте.

По данным сайта Госдумы, законопроект "О внесении изменений в статью 5 федерального закона "О развитии сельского хозяйства" и статью 13 федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" был зарегистрирован 16 января. Авторами законопроекта являются группа депутатов во главе с Ириной Яровой и сенатор Сергей Лисовский.

Действующий закон о торговле запрещает сетям навязывать поставщикам условия о возврате товаров, не проданных по истечении определенного срока (за исключением случаев, если возврат таких товаров допускается или предусмотрен законодательством).

Законопроект заменяет эту норму запретом заключать договоры, содержащие условие о возврате поставщикам товаров, не проданных по истечении определенного срока.

Дискуссия о необходимости запрета возвратов началась с поставок хлеба, и крупные ритейлеры начали добровольно отказываться от практики возврата непроданного хлеба и хлебобулочной продукции. В конце 2016 года АКОРТ договорилась с хлебопеками об оптимизации заказов и поставок хлебобулочной и мучнисто-кондитерской продукции.

"Мы запускали пилотные проекты с российской ассоциацией пекарей и кондитеров, и наши компании участвовали в этих пилотных проектах, мы очень аккуратно, детально входили в цепочки движения товаров и разбирались, что там происходит, откуда образуются нереализованные остатки продукции, и обнаружили очень много интересного. Обнаружили, например, что крупные хлебные заводы в нынешних экономических условиях попали в очень сложную ситуацию, когда они не в состоянии гибко реагировать на спрос потребителей на новые виды продукции. Это огромное, массивное и уже во многом модернизированное производство, которое настроено на выпуск стандартных продуктов", - сказал журналистам директор по развитию АКОРТ Юрий Борисов.

"Оказалось, что определенной "бомбой" в истории с возвратами хлеба стало введение длинных январских праздников <...> Важно было перед длинными каникулами загрузить в магазин как можно больше продукции. Первое недовольство возникло тогда, когда оказалось, что ожидания менеджеров с двух сторон не совпадают с предпочтениями покупателей. Именно эти возвраты, которые начали происходить в январе, и спровоцировали острое недовольство хлебопеков", - добавил он.

Проблему удается решать с помощью саморегулирования: компании стали по-другому формировать заказы, договаривались об изменении частоты поставок, сказал Борисов.

АКОРТ выступает против государственного регулирования практики возвратов хлеба и продовольственных товаров в целом. "Мы не считаем, что здесь нужно законодательное регулирование. Задачу общего сокращения потерь пищевой продукции по всей цепочке мы поддерживаем и более того, мы в этом направлении тоже участвуем. Считаем, что нужна совместная работа, а не применение законодательного "молота", - отметил директор по развитию ассоциации.