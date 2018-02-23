В Смоленске координатора штаба Навального оштрафовали на 150 тыс. рублей

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Смоленска оштрафовал координатора местного штаба оппозиционера Алексея Навального Андрея Волобуева на 150 тыс. рублей за организацию несогласованного публичного мероприятия, сообщается на странице штаба в соцсети.

"Фактически Андрею вменили в протоколе "незаконную предварительную агитацию путем опубликования агитационных материалов с призывом принять гражданам участие в несогласованном мероприятии (митинг или пикетирование)", - говорится в сообщении.

На странице штаба также сообщается, что Волобуев был задержан сотрудниками правоохранительных органов накануне. Ему вменялась ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия".

В четверг Симоновский суд Москвы признал главу штаба Навального Леонида Волкова виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде 30 суток административного ареста за организацию несогласованной акции 28 января. В этот же день суд в Чебоксарах привлек к административной ответственности координатора регионального штаба Навального Семена Кочкина, назначив ему наказание в виде 80 часов обязательных работ.