Сторонники Навального сообщили о задержании активистов в Чувашии

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали координатора чебоксарского штаба Алексея Навального Семена Кочкина на выходе из его дома перед несогласованной акцией, также задержаны несколько волонтеров и сотрудник штаба, сообщается на странице регионального штаба в соцсети в воскресенье.

"Задержан координатор штаба Семен Кочкин на выходе из своего дома. Кроме того, в Новочебоксарске задержаны двое наших волонтёров - Виктория Киселёва и Роман Карпов", - говорится в сообщении.

Кроме того, на выходе из местного штаба в Чебоксарах задержаны сотрудник Ярослав Мудряков и трое волонтеров, сообщают активисты.

Как сообщил "Интерфаксу" Кочкин, его доставили в отдел полиции №1 города Чебоксары. "Мне предъявляют ч.1 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации либо проведения публичного мероприятия - ИФ). Протокол пока еще не составили", - сказал он.

В пресс-службе республиканского МВД агентству не предоставили оперативный комментарий.

Как сообщается на странице чебоксарского штаба в соцсети, собрание активистов началось в 14:00 по Москве в "гайд-парке" в сквере имени Чапаева.

Кроме того, в Самаре полиция задержала двух участников согласованной с властями акции сторонников Навального, сообщила в воскресенье "Интерфаксу" координатор регионального штаба оппозиционера Екатерина Герасимова. "Двух человек задержали с плакатами на месте проведения акции", - сказала она.

Согласованная с властями акция сторонников Навального проходила в воскресенье в одном из официальных гайд-парков Самары - сквере "Родина", расположенном на промышленной окраине города.

В пресс-службе Главного управления МВД РФ по Самарской области отказались от комментариев по этому поводу.

Ранее в штабе Навального сообщили, что он сам был задержан на Тверской улице в Москве.