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Олег Дерипаска получил паспорт Кипра

Представитель бизнесмена заявил, что причиной получения второго паспорта стала необходимость постоянных передвижений по миру

Олег Дерипаска получил паспорт Кипра
Бизнесмен Олег Дерипаска
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Бизнесмен Олег Дерипаска получил паспорт Кипра, однако это никак не отразится на выплате им налогов, сообщил "Интерфаксу" в субботу представитель предпринимателя.

"Широкий круг бизнес-интересов Олега Дерипаски подразумевает необходимость постоянных передвижений по миру. Это и стало причиной получения дополнительного паспорта", - сказал представитель бизнесмена.

Вместе с тем Дерипаска, "без сомнений, остается гражданином России, где он родился, живет его семья и сосредоточены его интересы в бизнесе".

Собеседник агентства заверил, что "наличие кипрского паспорта также никак не отражается на его налогах, так как это определяется не паспортом, а местом постоянного жительства и деятельности".

Ранее компания "РусАл" сообщала, что Дерипаска покинет пост президента корпорации с 15 марта. Он останется в совете директоров "РусАла", и, в качестве рядового члена совета, будет получать годовое вознаграждение в размере 120 тысяч фунтов.

В феврале бизнесмен подал иску в суд к Анастасии Вашукевич ("Настя Рыбка") и Александру Кириллову ("Алекс Лесли"), которые в своих социальных сетях разместили частные фотографии с изображением бизнесмена, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни. Истец просит суд запретить неконтролируемое распространение этих материалов, полученных и распространенных без его согласия.

Теги: Олег Дерипаска, Кипр
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