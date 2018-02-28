Американский военный самолет провел разведку вблизи Крыма

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в среду осуществил длительный разведывательный полет у южного побережья Крыма, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик с бортовым номером 169003 и позывным PS286, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение нескольких часов кружил у южного побережья Крыма и к юго-западу от Севастополя.

Маршрут его полета к Крыму после вылета с Сицилии пролегал в воздушном пространстве Греции и Болгарии.

Ранее на этой неделе американские разведывательные самолеты уже дважды осуществляли полеты у российских морских границ на Черном море.

Как сообщалось, в понедельник самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II в течение нескольких часов курсировал вдоль южного побережья Крыма от Алупки до Керченского пролива и Краснодарского края по линии Анапа - Новороссийск - Геленджик.

Кроме того, стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС США RQ-4B Global Hawk в течение понедельника часами курсировал от самой западной оконечности Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья, а также побережья Краснодарского края вплоть до Сочи.