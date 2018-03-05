Американский самолет провел разведку у морских границ России на Черном море

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II в понедельник осуществил очередной многочасовой полет у побережья Крыма и Краснодарского края, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет с бортовым номером 157326 и позывным FARMR26, поднявшийся с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, подлетел к российским морским границам приблизительно в полдень по московскому времени. Первоначально разведчик совершил несколько пролетов вдоль южного побережья Крыма от Алупки до Судака, а затем, перелетев к Краснодарскому краю, длительное время кружил между Анапой и Новороссийском.

При подлете к российским берегам он снизился до высоты 7,1 тыс. метров. Временами самолет приближался к российскому побережью на расстояние около 45 км, оставаясь в воздушном пространстве над международными водами Черного моря. После вылета с базы маршрут его полета к российским границам на Черном море проходил над Грецией и Болгарией.

Самолет EP-3E Aries II оснащен комплексом суперсовременной аппаратуры радио- и радиотехнической разведки и способен перехватывать радиоэлектронные излучения на очень больших расстояниях. В частности, он регистрируют быстроту реагирования систем ПВО, время подлета перехватчика, фиксирует частоты станций дальнего обнаружения, в том числе для ведения радиоэлектронной борьбы. Разведывательный самолет ВМС США, стоимость которого составляет $80 млн, не имеет вооружений. Аббревиатура Aries расшифровывается как airborne reconnaissance integrated electronic system - "интегрированная система электронной воздушной разведки".

Как сообщалось, 2 марта американские военные самолеты провели разведывательные полеты вблизи побережья Крыма. Все тот же самолет ВМС США EP-3E Aries II осуществлял многочасовой полет у юго-западного и южного побережья Крыма - от Севастополя до Судака, временами приближаясь к побережью на расстояние 40 км. Одновременно у российских берегов на Черном море вел разведку стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B. Дальний беспилотник совершал пролеты на высоте 16 тысяч метров по маршруту от западной оконечности Крыма вдоль его западного и южного побережья, а также всего побережья Краснодарского края вплоть до Сочи.

4 марта два самолета ВВС США совершили разведывательные полеты вблизи границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей, а также граничащих с Донбассом российских регионов.

28 февраля патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon также осуществил длительный разведывательный полет у южного побережья Крыма. В течение нескольких часов он кружил у южного побережья Крыма и к юго-западу от Севастополя.