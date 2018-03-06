В Ростове-на-Дону возбуждено дело в отношении напавшего с ножом

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении 29-летнего мужчины, который ранил ножом двух человек в Советском районе Ростова-на-Дону во вторник. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" официальный представитель следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

"29-летний мужчина, будучи в состоянии опьянения, в ходе конфликта нанес множественные ножевые ранения двум другим мужчинам, предположительно - своим знакомым. Они были доставлены в медучреждения", - сказала она.

По словам Гагалаевой, уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух и более лиц).

"Следователем проведен осмотр места происшествия, изъяты орудия преступления (два кухонных ножа), а также автомобиль, принадлежавший подозреваемому. Установлено, что ранее он был судим за незаконный оборот наркотических средств и преступления против личности", - уточнила она.

Ранее сообщалось, что во вторник мужчина на улице в Советском районе Ростова-на-Дону ранил ножом двух человек. Он был задержан и доставлен в полицию.