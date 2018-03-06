На разбившемся Ан-26 не было гражданских лиц

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что на разбившемся в Сирии транспортном самолете Ан-26 не было ни одного гражданского лица. Все погибшие - военнослужащие.

На борту в момент крушения находились 27 офицеров, включая генерал-майора, прапорщиков и военнослужащих контрактной службы. По данным СМИ, в катастрофе погиб генерал-майор Владимир Еремеев.

В министерстве сообщили контактный телефон Минобороны России для родных и близких военнослужащих: (495) 498-00-00

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение во вторник при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим около 15:00 по московскому времени. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.