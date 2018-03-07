Дело о крушении вертолета в Чечне будут расследовать по статье о нарушении правил полетов

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело о нарушении правил полета, повлекшем тяжкие последствия, возбуждено по факту крушения вертолета Ми-8 в Чечне, говорится в официальном Telegram-канале Следственного комитета России (СКР).

"По факту крушения вертолета Ми-8 в Чеченской республике возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия)", - сообщили в СКР.

По данным ведомства, вертолет Ми-8 войсковой части выполнял плановый полет и столкнулся с землей при заходе на посадочную площадку, находящуюся в горной местности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, добавили в СКР.

По последним данным, в результате аварии погибли шесть человек, один из находившихся на борту обнаружен живым.