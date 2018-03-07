Кадыров рассказал подробности крушения вертолета в горах Чечни

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Разбившийся в Чечне вертолет упал в пропасть с высоты 150 метров при высадке двух пограничников, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

"На данный момент предварительная информация по крушению вертолета Ми-8 следующая. Сегодня вертолёт пограничного управления, который базируется в Тусхарое Итумкалинского района, полетел, чтобы отвезти пограничников на заставу", - написал Кадыров в своем телеграме.

"Вертолёт снизился, чтобы высадить пограничников. Когда он завис в двух метрах от земли произошёл резкий порыв ветра. Вертолёт заволокло, двое пограничников успели спрыгнуть. Семь человек оставались в вертолёте, когда он уже с обрыва высотой в 150 метров упал в пропасть", - добавил глава республики.

Он добавил, что на месте крушения были найдены пятеро погибших и двое пострадавших .

"Один из них скончался в республиканском госпитале, а второй находится в стабильно тяжелом состоянии. Сейчас он под бдительным контролем врачей, ведутся консультации. Если состояние бойца позволит, то он будет перевезён в госпиталь в Москву", - добавил Кадыров.