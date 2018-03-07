Amnesty International призвала Госдуму написать законопроект для защиты женщин от домогательств

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Правозащитная организация Amnesty International предложила Госдуме разработать законопроект, который защитит женщин от домогательств.

"В Amnesty International считают, что Госдума должна приступить к составлению законопроекта, который мог бы оградить женщин (...) от непристойных предложений", - заявил официальный представитель Российского офиса НКО Александр Артемьев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

При этом он назвал недопустимым поведение некоторых представителей парламента.

Ранее в среду стало известно, что комиссия Госдумы по этике обратилась к депутату Леониду Слуцкому за объяснениями в связи с поступившими жалобами на домогательства с его стороны. Таких жалоб уже четыре, сообщил "Интерфаксу" глава комиссии Отари Аршба: от Фариды Рустамовой, от Дарьи Жук, от Екатерины Котрикадзе и от Ксении Собчак. Ранее трое из обратившихся в комиссию, за исключением Собчак, сообщили в СМИ о домогательствах со стороны Слуцкого.

В ноябре 2017 года комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей создал временную рабочую группу по доработке законопроекта о гендерном равенстве.

Тогда же зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что законопроект о гендерном равенстве ко второму чтению будет регулировать, в том числе, вопросы равенства мужчин и женщин в трудовых правах, равенства в зарплате. Депутат добавила, что равенство в трудовых отношениях подразумевает под собой "отношение к женщине на рабочем месте, а также решение таких проблем как сексизм, эйджизм (он анг. слова "age" - "возраст" - ИФ), харассмент (сексуальное домогательства по месту работы - ИФ)".

Законопроект о гендерной политике был внесен в 2003 году в ту пору депутатами Госдумы Вячеславом Володиным, Олегом Морозовым, Екатериной Лаховой и Геннадием Райковым. Вскоре этот проект закона был принят в первом чтении.