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В Волоколамске отпустили всех протестовавших против мусорного полигона "Ядрово"

Есть обновление от 23:12

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Протоколы об административном нарушениях составлены в отношении участников акции жителей подмосковного Волоколамска, которые днём в четверг перекрыли подъезд к мусорному полигону "Ядрово", сообщила "Интерфаксу" представитель областного главка полиции Татьяна Петрова.

"Сегодня в Дежурную часть ОМВД России по Волоколамскому району поступило сообщение о том, что около въезда на полигон ТБО (твердых бытовых отходов - ИФ) "Ядрово" собралась группа граждан, которая перегородила подъезд к воротам. Данное мероприятие не было согласовано с администрацией района", -сказала Петрова.

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По её словам, полицейские составили протоколы об административном правонарушении в отношении двух граждан по ст. 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", в отношении девяти - составлены административные протоколы по ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

"Все граждане отпущены из отдела полиции",- добавила собеседница агентства.

Ранее в четверг сообщалось о том, что группа жителей Волоколамска перекрыла дорогу к мусорному полигону "Ядрово", из-за которого, по мнению местных жителей, в городе постоянно присутствует неприятный запах.

Активисты в частности заявляют, что свалка стала причиной массовых случаев тошноты, головных болей и аллергических реакций у жителей города.

Позднее представитель инициативной группы протестующих сообщил "Интерфаксу", что к месту акции приехали сотрудники полиции и ОМОНа. По его данным, было задержано около десяти человек.

Теги: Волоколамск
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