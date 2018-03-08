Власти пообещали за 10 дней установить в Волоколамске станции экомониторинга

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - По периметру полигона твердых бытовых отходов (ТБО) "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья организован постоянный экологический контроль, станции экомониторинга планируют установить и в окрестных населенных пунктах, сообщил "Интерфаксу" первый замминистра экологии и природопользования Московской области Павел Кириллов.

"Станции автоматического мониторинга в течение десяти дней будут установлены в городе и в ближайших населенных пунктах, а информация с них будет доступна круглосуточно в автоматическом режиме", - сказал Кириллов.

Он добавил, что эксперты устанавливают локации залповых выбросов свалочного газа для того, чтобы провести их блокировку.

"В течение трех месяцев будут ликвидированы все подобные места утечки газа", - пояснил чиновник.

Кириллов напомнил, что руководство ООО "Ядрово" было обязано установить систему дегазации в течение 2018-2019 годов. Однако в связи с жалобами населения на неприятный запах от полигона эти мероприятия планируют провести в ближайшие месяцы.

Старое тело полигона собираются закрыть, при этом несанкционированные выбросы свалочного газа будут локализованы посредством чистых грунтов. В дальнейшем старое тело "Ядрово" хотят рекультивировать, план этих мероприятий планируется представить в начале следующей недели.

Новая карта полигона будет оборудована системами дегазации, сбора и очистки фильтрата, добавил Кириллов.