Путин ответил на вопрос о помиловании Навального

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что политические силы, в том числе связанные с Алексеем Навальным, не представляют программу развития страны, а лишь вскрывают проблемы, но этого недостаточно.

Во время интервью телеканалу NBC, которое опубликовано на сайте Кремля, у президента спросили, мог бы он помиловать Навального, чтобы он стал достойным оппонентом. "Помиловать можно любого человека, если он этого заслуживает", - сказал Путин.

"Исключений здесь нет ни для кого, нет ни для кого исключений. Но мы же сейчас говорим не о помиловании, мы сейчас говорим об определенных политических силах. У них нет программы развития страны", - отметил президент.

При этом он заметил, что у этих политических сил есть то, что ему нравится. "Это то, что они вскрывают проблемы, и это хорошо на самом деле, это правильно, и это нужно делать. Но для позитивного развития страны этого недостаточно, совсем недостаточно", - сказал глава государства.

По его словам, сосредотачивать свое внимание только на проблемах - "это не просто мало, а это даже опасно, потому что это может вести к определенным разрушениям, а нам нужно созидание".

В конце прошлого декабря ЦИК России отказал в регистрации инициативной группы, выдвинувшей Алексея Навального в кандидаты на пост президента РФ, мотивировав это отсутствием у оппозиционера пассивного избирательного права - наличием у него непогашенной судимости. Со своей стороны Навальный заявил, что имеет право идти на выборы, сославшись на решения ЕСПЧ.

Позже решение ЦИК об отказе подтвердил Верховный суд. Юристы Навального в свою очередь сообщили, что планируют обжаловать отказ в ЕСПЧ.

Выборы президента России официально назначены на 18 марта 2018 года.