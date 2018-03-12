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В России Отравление Сергея Скрипаля

В МИД РФ назвали сказками заявления Мэй о причастности Москвы к отравлению Скрипаля

Есть обновление от 20:59

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Москве считают "цирковым шоу" и "сказками" заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о вероятной причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это цирковое шоу в британском парламенте", - сказала Захарова журналистам.

"Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации", - отметила она.

По словам Захаровой "прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле".

"Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны", - сказала Захарова.

Ранее сегодня премьер Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разработано в России. В связи с этим посол РФ был вызван в МИД Великобритании.

Теги: Сергей Скрипаль
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