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Минкомсвязи пообещало Лондону ответные меры в случае лишения RT лицензии

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин сообщил, что Россия обязательно примет жесткие ответные меры в случае лишения RT лицензии в Великобритании.

"То, что они (ответные меры - ИФ) будут приняты, это точно, и мало никому не покажется", - заявил Волин "Интерфаксу" в среду.

При этом он отказался сообщить детали, а также названия британских СМИ, которые могут подпасть под данные меры. "Мы никогда не говорим в деталях, какие ответные меры примем. Мы говорим, что мы ответим, а как... Наступит время, желающие узнают", - пояснил Волин.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британские СМИ не будут работать в России в случае введения Лондоном санкций в отношении телеканала Russia Today в связи с "делом Скрипаля".

"Ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют Russia Today", - сказала Захарова.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что "в том случае, если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве".

Во вторник стало известно, что британский регулятор в сфере телерадиовещания (Ofcom) в связи с инцидентом с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем не исключил возможности пересмотра условий лицензии, на основании которой российский телеканал RT вещает на территории Великобритании.

Ofcom проинформировал о том, что направил владельцу лицензий на вещание RT в Великобритании предупреждение, в котором говорится: "Если в рамках британского расследования (инцидента со Скрипалем) выяснится, что со стороны российского государства в отношении Великобритании имело место незаконное применение силы, то мы будем считать уместным, в рамках исполняемых нами обязанностей, убедиться, функционирует ли RT четко и в соответствии (с принятыми нормами)".

12 марта глава британского кабинета министров Тереза Мэй заявила, что правительство страны пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери Скрипаля и его дочери Юлии, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Теги: Великобритания, Минкомсвязи РФ
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