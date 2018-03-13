В мире Отравление Сергея Скрипаля

МИД РФ пригрозил запретить британским СМИ работать в России в случае закрытия RT

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Лондон заявил, что может пересмотреть условия работы телеканала Russia Today из-за "дела Скрипаля"

МИД РФ пригрозил запретить британским СМИ работать в России в случае закрытия RT
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Британские СМИ не будут работать в России в случае введения Лондоном санкций в отношении телеканала Russia Today в связи с "делом Скрипаля", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют Russia Today", - сказала Захарова.

Роскомнадзор, в свою очередь, заявил, что примет зеркальные меры в отношении британских СМИ в случае, если Лондон лишит лицензии телеканал RT.

"В том случае, если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве", - , заявил глава ведомства Александр Жаров, слова которого приводит пресс-центр ведомства.

Ранее сообщалось, что британский регулятор в сфере телерадиовещания (Ofcom) в связи с инцидентом с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем не исключил возможности пересмотра условий лицензии, на основании которой российский телеканал RT вещает на территории Великобритании.

Ofcom проинформировал во вторник о том, что направил владельцу лицензий на вещание RT в Великобритании предупреждение, в котором говорится: "Если в рамках британского расследования (инцидента со Скрипалем - ИФ) выяснится, что со стороны российского государства в отношении Великобритании имело место незаконное применение силы, то мы будем считать уместным, в рамках исполняемых нами обязанностей, убедиться, функционирует ли RT четко и в соответствии с принятыми нормами".

Накануне глава британского кабинета министров Тереза Мэй заявила, что правительство страны пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери Скрипаля и его дочери Юлии, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Теги: РФ, Великобритания
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