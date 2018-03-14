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НМТП подал в суд на Росморречфлот и капитана порта Новороссийск

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском против Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) и капитана порта Новороссийск Евгения Тузинкевича, следует из картотеки суда.

Заявление подано 13 марта, суд его пока не зарегистрировал. Другие подробности не раскрываются.

Как сообщалось, в феврале в порту Новороссийск произошли задержки в разгрузке танкеров из-за блокировавшего отгрузку нефтепродуктов танкера "Пенелопа". ПАО "Транснефть" обратилось в Минтранс, а также проинформировало ФСБ и Генеральную прокуратуру о ситуации, сложившейся с отгрузкой нефтепродуктов в порту. По мнению "Транснефти", капитан порта Новороссийск Тузинкевич превышал свои должностные обязанности. Позже Минтранс сообщил, что ситуация нормализовалась, задержки в разгрузке танкеров произошли из-за временного вывода причалов №№26 и 27 из эксплуатации и недолжного взаимодействия операторов терминала с грузовладельцем и перевозчиком. Ситуацию осложнила штормовая погода. В начале марта танкер "Пенелопа" покинул порт Новороссийск.

Государство владеет 20% акций НМТП, контролирует одну из крупнейших в России стивидорных групп паритетное СП "Транснефти" и группы "Сумма" - Novoport Holding (50,1% акций). Отдельно "Транснефти" через "дочку" принадлежит еще 10,5%, "Сумме" - 2,75%. Пакет в размере 5,3% находятся в управлении ОАО "РЖД". Активы "Новороссийского морского торгового порта" расположены в Новороссийске, Приморске и Балтийске.

В феврале ФАС разрешила "Транснефти" консолидировать контроль в НМТП. Сделка одобрена, но пока не осуществлена, поясняла "Транснефть". Монополия не стала раскрывать, за сколько планирует приобрести долю "Суммы" в НМТП и источники финансирования (по неофициальной информации, будут задействованы кредитные ресурсы Сбербанка ). Группа "Сумма" заявила, что "Транснефть" сделала выгодное предложение о выкупе доли, сейчас идут переговоры.

Теги: Новороссийский морской торговый порт, НМТП, Росморречфлот, Транснефть, Новороссийск
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