Лавров не принимал приглашение в Великобританию

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В МИД РФ в ответ на отзыв приглашения Сергею Лаврову посетить с визитом Великобританию заявили, что министр это приглашение не принимал.

"Одно небольшое пояснение до официальной реакции на заявление британского премьера. Мэй "отозвала" приглашение Лаврову на посещение Великобритании. Только он его не принимал", - написала на своей странице в фейсбуке официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее в среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о мерах, которые Лондон примет в отношении России в связи с "делом Скрипаля". Она заявила, что Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и вследствие этого отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон.

"Мы приостанавливаем все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Великобританией и Россией, включая отзыв приглашения министра иностранных дел Лаврова в Великобританию", - сказала она.