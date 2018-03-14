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Косачев назвал принятые Лондоном меры в отношении РФ приговором без доказательств

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Лондон бездоказательно указал на русский след в "деле Скрипаля", заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Мотива нет. Доказательств нет. Следствие не проводилось. Приговор вынесен. Казнь приведена в исполнение. Шерлок Холмс переворачивается в гробу", - написал Косачев на своей странице в фейсбуке, комментируя ситуацию вокруг "дела Скрипаля" и действия британского правительства против РФ.

"Великобритания, вытаращив глаза от преисполненности собственным величием, объявляет крестовый поход против России", - заявил сенатор.

Если же все делалось сознательно, чтобы вернуть Лондон на позиции ключевого мирового игрока, "использовав внешнеполитическую невнятицу США и смену власти в ФРГ, то это крайне грязная игра", - отметил Косачев.

"Что, впрочем, как раз очень похоже на фирменный британский стиль. Не поэтому ли именно там так картинно-подозрительно, как в британских детективах, все время гибнут шпионско-экономические мигранты, чего не происходит в других странах с менее слабыми детективными традициями?" - полагает сенатор.

"То ли зашкалили подлость и цинизм высшей власти в бывшей когда-то великой Британии, то ли эту высшую власть разводят как дурака на четыре кулака", - отметил Косачев.

Решение Великобритании

Ранее в среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о мерах, которые Лондон примет в отношении России в связи с "делом Скрипаля". В частности, она заявила, что из страны будут высланы 23 российских дипломата. По словам Мэй, это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет.

Она заявила, что Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и вследствие этого отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон. Также на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, не поедут министры и высокопоставленные представители Великобритании.

Вдобавок к этому Лондон заморозит российские государственные активы в случае, если будет доказано их использование против безопасности страны. Кроме того, Великобритания усилит таможенные проверки российских граждан и контроль частных самолетов.

Глава правительства Великобритании также отметила, что против России может быть принят "ряд секретных мер".

5 марта в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом были госпитализированы работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, они находятся в коме. Скрипаль ранее получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

Теги: Великобритания, Сергей Скрипаль, Константин Косачев
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