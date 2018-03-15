Путин лично приказал начать штурм захваченного театрального центра на Дубровке

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассказал, что единолично принял решение о штурме захваченного террористами театрального центра на Дубровке в октябре 2002 года, несмотря на первоначальные данные о том, что пущенный в зал газ не подействовал.

В фильме журналиста Андрея Кондрашова "Путин" президент вспоминает, что решение о штурме было принято, когда поступила информация о дальнейших планах террористов.

"В планах было взять автобус с заложниками, выехать на Красную площадь и там, на Красной площади, расстреливать их, выбрасывая их тела на улицу. С целью оказать воздействие на руководство, на спецслужбы. Конечно, мы этого не могли допустить", - говорит Путин во второй части фильма, которую выложил в своих социальных сетях коллега Кондрашова, журналист Дмитрий Киселев.

Искали способ, чтобы никто не пострадал

В свою очередь глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев, занимавший в то время пост директора ФСБ, говорит в фильме о том, что в процессе подготовки операции "искали способ, как это сделать, чтобы никто не пострадал".

"Мы полагали, что такой способ нашли, работали с учеными день и ночь, смотрели, какие у нас есть возможности, эксперименты (с газом), мы полагались на те результаты, которые они в ходе этих экспериментов получили", - говорит Патрушев.

Перед началом штурма, говорит за кадром Кондрашов, в зал по каналам вентиляции запустили газ, "компоненты которого широко используются в мире для анестезии".

Однако Путин сообщает, что ночью, когда наступил срок штурма, ему позвонил директор ФСБ и сказал, что "газ пустили, но он не работает". "На мой вопрос, почему не работает, ответил (директор ФСБ): "Мы не знаем, может быть, там какой-то сквозняк его уносит", - сказал президент.

Однако, как подчеркнул Путин, "на следующее утро должна была состояться эта трагическая история с вывозом заложников и их расстрелом, ждать было невозможно".

"Я задал вопрос директору ФСБ: "Ребята пойдут без этого газа?" Он сказал: "Если прикажете, пойдут. И я ему сказал: начинайте", говорит Путин.

На вопрос, было ли решение о начале штурма личным решением главы государства, Путин ответил, что никто, кроме него, этого решения принять не мог.

После интервью Путин уже без микрофонов рассказал, что, отдав команду о начале штурма, пошел в часовню в первом корпусе Кремля и впервые в жизни стал перед иконами на колени, рассказывает Кондрашов, добавляя, что через некоторое время директор ФСБ доложил президенту: газ подействовал, штурм идет по плану.