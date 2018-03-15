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Путин лично приказал начать штурм захваченного театрального центра на Дубровке

По словам президента, террористы собирались вывезти заложников на Красную площадь и расстрелять их

Путин лично приказал начать штурм захваченного театрального центра на Дубровке
Президент России Владимир Путин
Фото: Reuters

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассказал, что единолично принял решение о штурме захваченного террористами театрального центра на Дубровке в октябре 2002 года, несмотря на первоначальные данные о том, что пущенный в зал газ не подействовал.

В фильме журналиста Андрея Кондрашова "Путин" президент вспоминает, что решение о штурме было принято, когда поступила информация о дальнейших планах террористов.

"В планах было взять автобус с заложниками, выехать на Красную площадь и там, на Красной площади, расстреливать их, выбрасывая их тела на улицу. С целью оказать воздействие на руководство, на спецслужбы. Конечно, мы этого не могли допустить", - говорит Путин во второй части фильма, которую выложил в своих социальных сетях коллега Кондрашова, журналист Дмитрий Киселев.

Искали способ, чтобы никто не пострадал

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В свою очередь глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев, занимавший в то время пост директора ФСБ, говорит в фильме о том, что в процессе подготовки операции "искали способ, как это сделать, чтобы никто не пострадал".

"Мы полагали, что такой способ нашли, работали с учеными день и ночь, смотрели, какие у нас есть возможности, эксперименты (с газом), мы полагались на те результаты, которые они в ходе этих экспериментов получили", - говорит Патрушев.

Перед началом штурма, говорит за кадром Кондрашов, в зал по каналам вентиляции запустили газ, "компоненты которого широко используются в мире для анестезии".

Однако Путин сообщает, что ночью, когда наступил срок штурма, ему позвонил директор ФСБ и сказал, что "газ пустили, но он не работает". "На мой вопрос, почему не работает, ответил (директор ФСБ): "Мы не знаем, может быть, там какой-то сквозняк его уносит", - сказал президент.

Однако, как подчеркнул Путин, "на следующее утро должна была состояться эта трагическая история с вывозом заложников и их расстрелом, ждать было невозможно".

"Я задал вопрос директору ФСБ: "Ребята пойдут без этого газа?" Он сказал: "Если прикажете, пойдут. И я ему сказал: начинайте", говорит Путин.

На вопрос, было ли решение о начале штурма личным решением главы государства, Путин ответил, что никто, кроме него, этого решения принять не мог.

После интервью Путин уже без микрофонов рассказал, что, отдав команду о начале штурма, пошел в часовню в первом корпусе Кремля и впервые в жизни стал перед иконами на колени, рассказывает Кондрашов, добавляя, что через некоторое время директор ФСБ доложил президенту: газ подействовал, штурм идет по плану.

23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке террористы во время мюзикла "Норд-Ост" взяли в заложники более 900 человек и удерживали их на протяжении трех дней. Утром 26 октября был произведен штурм здания с использованием неизвестного газа. В результате спецоперации все террористы были уничтожены.

По официальным данным, 130 заложников, в том числе 10 детей, погибли. Большинство из них скончались уже после штурма, что послужило поводом для обвинения властей в том, что газ, применявшийся в ходе спецоперации, был вреден для людей. Его формула до сих пор засекречена.

13-я годовщина теракта на Дубровке

11 фотографий
23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке террористы во время мюзикла &quot;Норд-Ост&quot; взяли в заложники более 900 человек и удерживали их на протяжении трех дней. На фото: Акция памяти, посвященной 13-й годовщине трагических событий в Театральном центре на Дубровке. Утром 26 октября был произведен штурм здания. В результате спецоперации все террористы были уничтожены. На фото: Колонна машин скорой помощи, собранная для помощи пострадавшим. 2002 год.130 заложников, в том числе 10 детей, погибли. Большинство из них погибло уже после штурма, что послужило поводом для обвинения властей в том, что газ, применявшийся в ходе спецоперации, был вреден для людей. На фото: Акция памяти, посвященной 13-й годовщине трагических событий в Театральном центре на Дубровке.64 человека, пострадавшие в ходе спецоперации, направили иск в ЕСПЧ. Среди них пострадавшие и родственники погибших. Пострадавшие требовали обязать российские власти привлечь к уголовной ответственности организаторов спецоперации по освобождению заложников, в ходе которой спецназ применил ядовитый газ, а также выплатить компенсацию родственникам погибших и потерпевшим. Фото с улицы Мельникова. 2002 год.ЕСПЧ 20 декабря 2011 года вынес положительное решение по жалобе потерпевших, обязав РФ выплатить им компенсацию за моральный ущерб в размере от 8,8 тыс. до 66 тыс. евро каждому. Суд признал, что власти недолжным образом спланировали и провели спасательную операцию, а также не смогли провести эффективное расследование ее хода. На фото: Акция памяти, посвященной 13-й годовщине трагических событий в Театральном центре на Дубровке.В Госдуме считают, что операция по освобождению заложников в театре на Дубровке прошла успешно. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Владимир Васильев, в свое время сообщил, что штурм был проведен &quot;точечно и очень профессионально&quot;. По его словам, спецподразделения выполнили свою задачу: не допустили взрыва и уничтожили всех террористов. На фото: Вид с занятой снайпером позиции в одном из домов напротив ДК ГПЗ &quot;Московский подшипник&quot;. 2002 год.
23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке террористы во время мюзикла &quot;Норд-Ост&quot; взяли в заложники более 900 человек и удерживали их на протяжении трех дней. На фото: Акция памяти, посвященной 13-й годовщине трагических событий в Театральном центре на Дубровке.
Теги: Владимир Путин, Дубровка, Норд Ост, ФСБ
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