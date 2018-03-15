Лавров назвал хамскими обвинения Великобритании в отравлении Скрипаля

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал хамскими и голословными обвинения Лондона в адрес Москвы в связи с "делом Скрипаля".

"В Нью-Йорке наш представитель Василий Небензя, изложив нашу позицию и ответив культурно и аргументированно на абсолютно хамские обвинения в наш адрес, бездоказательные, голословные, сказал: "Давайте примем документ о том, что необходимо провести расследование на основе конвенции о запрещении химического оружия", - сказал Лавров на форуме "Россия-страна возможностей" в четверг.

"Английский представитель заблокировал это предложение. Поэтому сами судите, что в этой истории движет англичанами и безоговорочно поддержавшими их американцами", - отметил министр.

"Европейцы как-то более сдержанно (себя ведут), но их тоже заставляют идти на поводу у этой так называемой "натовской солидарности", - подчеркнул Лавров.

По его мнению, "дело Скрипаля" "отражает, прежде всего, безысходство нынешнего правительства Великобритании". "Особенно когда они не могут обеспечить те обещания, которые они давали своему населению в связи с выходом из Евросоюза", - заявил глава МИД РФ.