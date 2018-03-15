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Премьер Эстонии отменил майскую поездку в Россию

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Глава правительства Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) отказался от посещения Красноярска в мае, где будут проходить Дни эстонской культуры.

"В свете недавних международных событий премьер-министр не считает возможным поехать в Красноярск", - пояснил в четверг новостному сайту Delfi директор по связям с общественностью правительства Эстонии Урмас Сеавер (Urmas Seaver).

"Организаторы команды ЭP100 сделали премьер-министру предложение посетить Красноярск, где с 16 по 21 мая будут проходить Дни эстонской культуры", - рассказал Сеавер.

В этом году Ратас уже принимал участие в мероприятиях, посвященных столетию Эстонской республики, которые проходили в Великобритании, Ирландии, Финляндии, Швеции и Латвии.

Глава британского правительства Тереза Мэй 14 марта объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку, в связи с "делом Скрипаля". Кроме того, по заявлению Мэй, Лондон будет замораживать российские госактивы, если будет доказано их использование против безопасности Великобритании, и британские власти будут тщательнее проверять въезжающих в страну россиян. При этом, по словам главы британского правительства, против России может быть принят "ряд секретных мер".

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал хамскими и голословными обвинения Лондона в адрес Москвы в связи с "делом Скрипаля".

Ранее в британской полиции сообщили, что 4 марта близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Теги: Эстония, Красноярск
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