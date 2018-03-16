Кремль удивили обвинения со стороны Лондона с формулировкой "скорее всего"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился, что реакцию Кремля на обвинения, выдвинутые Лондоном в связи с "делом Скрипаля", можно охарактеризовать, как удивление.

Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что Москва никогда не сталкивалась с обвинениями в свой адрес на государственном уровне с формулировками типа "по всей видимости".

"То, что Кремль удивлен - это совершенно правильно, потому что мы, честно говоря, в международной практике не сталкивались с такой модальностью поведения на государственном уровне, когда выдвигают в адрес страны, в данном случае нашей, очень серьезные обвинения с формулировкой "по всей видимости", "скорее всего" и так далее", - заявил Песков журналистам.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента, "это противоречит не только международному праву, но и в целом здравому смыслу".