СКР возбудил уголовное дело о покушении на Юлию Скрипаль

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело о покушении на убийство в Британии на Юлию Скрипаль и дело об убийстве соратника Бориса Березовского Николая Глушкова возбуждены российскими следователями, сообщила "Интерфаксу" представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Возбуждены уголовные дела по факту покушения на умышленное убийство гражданки РФ Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории г. Солсбери Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, п. "е", частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), а также об убийстве гражданина Российской Федерации Николая Глушкова в Лондоне по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ",- сказала Петренко.

Она отметила, что российское следствие готово сотрудничать с британскими коллегами в расследовании. "Следствием планируется привлечение к расследованию высококвалифицированных экспертов, а также следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании", - сказала Петренко. По ее словам, "расследование будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права".

Отравление в Солсбери

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ.

Россия все обвинения в связи с делом Скрипаля отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

Скрипаль, ранее работавший на британские разведслужбы, был арестован в России, однако в 2010 году получил убежище в Великобритании после взаимного обмена разведчиками.

Смерть Николая Глушкова

О смерти бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота" и соратника Бориса Березовского Глушкова сообщил "Интерфаксу" адвокат Андрей Боровков 13 марта.

Глушков скончался в Лондоне от удушья, заявил 14 марта "Интерфаксу" в среду источник в его окружении на условиях анонимности. "Глушков скончался от удушья, основная версия на сегодняшний день - это суицид, криминальная не рассматривается. Назначена экспертиза, которая установит способ удушения", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что Глушков долгое время "пребывал в депрессии из-за ухудшившегося из-за судебных тяжб финансового состояния и уже ранее уже пытался покончить с собой".

Собеседник агентства подчеркнул, что следствие не связывает смерть Глушкова с отравлением Скрипаля и его дочери. Об отсутствии оснований предполагать, что смерть Глушкова имеет отношение к инциденту в Солсбери, ранее заявили и в британской полиции.