ВС Чечни подтвердил арест правозащитника Титиева до 9 мая

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд Чечни оставил под арестом главу чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, сообщает пресс-служба этой правозащитной организации.

"Судья оставил постановление Старопромысловского районного суда в силе, апелляция адвокатов отклонена. Оюб останется под стражей до 9 мая", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Адвокаты Титиева просили заменить меру пресечения Титиева, сославшись на поручительство политиков Ксении Собчак и Григория Явлинского.

Титиев был арестован в Чечне в январе этого года. В марте Старопромысловский районный суд Грозного продлил Титиеву срок нахождения под стражей до мая.

Титиев обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере (статья 228 Уголовного кодекса РФ). Свою вину он не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. Эта провокация, по его убеждению, связана с его профессиональной деятельностью.