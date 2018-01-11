Глава чеченского "Мемориала" арестован на два месяца

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Шалинский городской суд Чечни санкцианировал арест руководителя чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, сообщил в четверг "Интерфаксу" его адвокат Петр Заикин.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав в отношении Титиева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, а именно до 9 марта", - сказал адвокат.

Он отметил, что это решение будет обжаловано в апелляционной инстанции уже завтра, 12 января.

О задержании руководителя чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева в пресс-службе организации сообщили 9 января. Позднее в пресс-службе ГУ МВД по республике заявили, что в его машине был обнаружен пакет предположительно с наркотическим веществом, а гражданин был направлен на медицинское освидетельствование. Теперь Титиеву инкриминируется хранение наркотиков в крупном размере (статья 228 Уголовного кодекса РФ).

Между тем председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов связывает задержание Титиева с его профессиональной деятельностью, "которая вызывала неодобрение со стороны чеченских властей".

Со своей стороны Титиев убежден, что пакет с наркотиком был подброшен под пассажирское сиденье его автомобиля полицейским. В связи с этим правозащитник уже написал заявление в управление СК по Чеченской республике о возбуждении против этого сотрудника уголовного дела. "В четверг на заседании в суде Оюб подробно рассказал об обстоятельствах, которые свидетельствуют об отсутствии события преступления, а также о том, каким образом пакет с наркосодержащим веществом оказался в его машине", - рассказал адвокат Заикин.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов в среду заявил "Интерфаксу", что СПЧ обратился к руководству министерства внутренних дел РФ с просьбой провести проверку задержания Титиева и взять ситуацию на контроль. Кроме того, он считает, что Следственный комитет РФ должен провести проверку возможного подброса наркотиков.