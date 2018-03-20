Высланные из Великобритании российские дипломаты покинули Лондон

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Самолет с российскими дипломатами, высланными из Великобритании в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, вылетел из лондонского аэропорта Станстед, сообщает во вторник телеканал Sky News.

На борту самолета Ил-96 находятся 23 дипломата и их семьи.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с нервно-паралитическим веществом пострадали работавший на британскую разведку Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила на Россию. Высылка 23 дипломатов была одной из мер, объявленной Мэй в связи с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. 17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.