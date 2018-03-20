Автобусы с дипломатами покинули посольство РФ в Лондоне

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Три автобуса с дипломатическими номерами выехали во вторник с территории российского посольства в Лондоне, сообщает британский телеканал Sky News.

По информации телеканала, в этих автобусах находятся российские дипломаты, высланные Лондоном после того, как Великобритания обвинила Россию в причастности к инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Эти автобусы вышли провожать сотрудники российского посольства, остающиеся на работе в Лондоне. Как отмечает Sky news, некоторые из провожающих не смогли сдержать слёз.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй возложила на Россию вину за отравление Скрипаля и его дочери в Солсбери. Она также объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

17 марта Россия объявила об ответных мерах в отношении Великобритании, соответствующая нота была передана послу Великобритании в Москве Лори Бристоу. В недельный срок из страны будут высланы 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве, прекращается деятельность Британского совета в РФ в связи с неурегулированностью его деятельности. Кроме того, в МИД РФ объявили, что Россия также отзывает согласие на открытие генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге.