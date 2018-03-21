Посол Великобритании в Москве не придет в МИД РФ на встречу по "делу Скрипаля"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Британский посол в РФ Лори Бристоу не примет участие во встрече в МИД РФ с иностранными послами, посвященной ситуации с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщили в дипмиссии.

"Посол Великобритании не примет участие в сегодняшней встрече в МИД РФ. Мы рассматриваем возможность участия на рабочем уровне", - сказал "Интерфаксу" представитель посольства.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что все аккредитованные в России послы зарубежных государств приглашены в среду в МИД России для разъяснения российской позиции по "делу Скрипаля". По ее словам, "основная тема встречи - ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ". "Планируется довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны", - отметила Захарова.

"Дело Скрипаля"

4 марта в британском городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Москву и объявила о мерах, которые в связи с этим приняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.