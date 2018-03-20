В России Отравление Сергея Скрипаля

В МИД РФ пригласили всех иностранных послов для разговора о "деле Скрипаля"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Все аккредитованные в России послы зарубежных государств приглашены в среду в МИД России для разъяснения российской позиции по "делу Скрипаля", заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"21 марта в МИД России приглашены все аккредитованные в России послы зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями", - сказала Захарова журналистам.

По ее словам, "основная тема встречи - ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ".

"Планируется довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны", - отметила Захарова.

Он подчеркнула, что в Москве не располагают данными о том, какое именно химическое вещество было применено в отношении экс-полковника ГРУ и его дочери.

"Хотели бы отметить, что в прессе появляется большое количество мнений, оценок и даже "воспоминаний" экспертов на заданную тему. Официальная информация российской стороны была озвучена в СБ ООН, ОБСЕ, ОЗХО и т.д. К сожалению, до сих пор, несмотря на многочисленные обращения к Лондону, никто не знает, какое именно вещество было применено в Солсбери", - сказала Захарова журналистам.

"Дело Скрипаля"

4 марта в британском городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Москву и объявила о мерах, которые в связи с этим приняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

Теги: Сергей Скрипаль
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