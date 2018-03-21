В Кремле не стали комментировать ситуацию с выбросом газов на свалке "Ядрово"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Кремле пока воздерживаются от каких-либо комментариев, связанных с возможным выбросом газов в среду на мусорном полигоне "Ядрово" в Подмосковье и обращением местных жителей в медицинские организации.

"Очень ответственная тема. Я не могу голословно отвечать, потому что я не располагаю точной информацией, если вы говорите о том, что происходит прямо сейчас", - сказал в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я рекомендовал бы вам обратиться в соответствующие органы подмосковных властей", - сказал Песков.

Он напомнил, что глава государства информируется о тех мерах, которые принимаются по решению вопросов, связанных с дальнейшим функционированием полигона. "Президент неоднократно имел контакты и с руководством Москвы, и с руководством Подмосковья, и получал доклады относительно тех планов по расшивке тех проблем, которые имеются у этих двух регионов Российской Федерации. Эти планы очень сложные, они не могут быть решены в одночасье, но они имеются, и они очень комплексные. Это очень серьезные планы", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ситуация в Волоколамске

В пресс-службе администрации Волоколамского района "Интерфаксу" сообщили, что в ночь на 21 марта на мусорном полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа. Там опровергли появившееся ранее сообщение о распылении газового баллончика в одной из местных школ.

В управлении системой образования администрации Волоколамского района "Интерфаксу" сообщили, что число госпитализированных детей возросло до четырех. "Баллончик в школе никто не распылял. Однако с утра в городе стоял запах неизвестного нам происхождения. В школе №2 стало дурно четырем детям, для них вызвали бригаду скорой медицинской помощи и отвезли их в приемный покой", - сообщил собеседник агентства.

Между тем, сайт МЧС России утром в среду сообщил, что в Волоколамском районе превышений предельно-допустимых концентраций не зафиксировано.

16 марта на полигоне "Ядрово" также произошло несколько залповых выбросов сероводорода. Пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области на следующий день сообщила о ликвидации очагов утечки свалочного газа.