Источник назвал недостаточно яркую сигнализацию одним из факторов крушения Ан-148

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Недостаточная яркость сигнализации о невключении некоторых агрегатов на самолете Ан-148, возможно, стала одним из факторов крушения самолета "Саратовских авиалиний" в феврале в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, авионика разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" недостаточно очевидно сигнализировала пилотам о невключении обогрева приемников полного давления.

"При прохождении сертификации ряд требований к самолетам типа Ан-148 был облегчен. Речь, в частности, идет о переводе аварийной сигнализации не включенного обогрева приемников полного давления (ППД) в категорию предупреждающей, которая отражается на мониторах в кабине менее заметным желтым, а не красным цветом", - сказал источник.

Перед вылетом на предупреждающем мониторе в кабине аварийного Ан-148 отображалось шесть позиций, включая три о не включенных ППД.

"Таким образом, критически важная информация могла затеряться в числе незначительных предупреждений. Внимание пилотов на взлете распределяется на другие приборы и при отсутствии очевидного аварийного сигнала, они продолжили взлет, не включив подогрев ППД", - сказал источник.

При этом Ан-148 не оснащен дублирующей системой включения подогрева ППД.

"Подавляющее большинство самолетов оснащены автоматической системой предупреждения человеческого фактора в части не включения обогрева ППД. Он автоматически включается либо при запуске двигателя, либо при отрыве шасси от земли. Однако в Ан-148 обогрев включается только вручную", - сказал источник.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет назвал фактором, который привел к крушению самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" неверные данные о скорости полета на приборах, вызванные обледенением датчиков.

"Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД (приемников полного давления) при выключенном состоянии систем их обогрева", - говорится в сообщении МАК, размещенном ранее на его сайте.

11 февраля самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148 разбился в Раменском районе Подмосковья после вылета из аэропорта "Домодедово" в Орск. На борту находился 71 человек. Все погибли.

После крушения самолет оставил воронку глубиной порядка 2,5 метра. Утром сообщалось, что на месте крушения обнаружено более 1,4 тыс. фрагментов тел и около 500 фрагментов воздушного судна.