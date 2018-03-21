Главные новости
В РоссииГубернатор Подмосковья заявил о намерении "отправить" детей из ВолоколамскаВ РоссииВ МИД РФ ответили Джонсону на сравнение ЧМ в России с ОИ в Третьем РейхеВ РоссииКомиссия Госдумы по этике не усмотрела нарушения Слуцким поведенческих норм
В России Крушение Ан-148 в Подмосковье

Источник назвал недостаточно яркую сигнализацию одним из факторов крушения Ан-148

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Недостаточная яркость сигнализации о невключении некоторых агрегатов на самолете Ан-148, возможно, стала одним из факторов крушения самолета "Саратовских авиалиний" в феврале в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, авионика разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" недостаточно очевидно сигнализировала пилотам о невключении обогрева приемников полного давления.

"При прохождении сертификации ряд требований к самолетам типа Ан-148 был облегчен. Речь, в частности, идет о переводе аварийной сигнализации не включенного обогрева приемников полного давления (ППД) в категорию предупреждающей, которая отражается на мониторах в кабине менее заметным желтым, а не красным цветом", - сказал источник.

Перед вылетом на предупреждающем мониторе в кабине аварийного Ан-148 отображалось шесть позиций, включая три о не включенных ППД.

"Таким образом, критически важная информация могла затеряться в числе незначительных предупреждений. Внимание пилотов на взлете распределяется на другие приборы и при отсутствии очевидного аварийного сигнала, они продолжили взлет, не включив подогрев ППД", - сказал источник.

В РоссииИсточник сообщил о выявлении 70 нарушений при выдаче сертификатов российским пилотамИсточник сообщил о выявлении 70 нарушений при выдаче сертификатов российским пилотамЧитать подробнее

При этом Ан-148 не оснащен дублирующей системой включения подогрева ППД.

"Подавляющее большинство самолетов оснащены автоматической системой предупреждения человеческого фактора в части не включения обогрева ППД. Он автоматически включается либо при запуске двигателя, либо при отрыве шасси от земли. Однако в Ан-148 обогрев включается только вручную", - сказал источник.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет назвал фактором, который привел к крушению самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" неверные данные о скорости полета на приборах, вызванные обледенением датчиков.

"Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД (приемников полного давления) при выключенном состоянии систем их обогрева", - говорится в сообщении МАК, размещенном ранее на его сайте.

11 февраля самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148 разбился в Раменском районе Подмосковья после вылета из аэропорта "Домодедово" в Орск. На борту находился 71 человек. Все погибли.

После крушения самолет оставил воронку глубиной порядка 2,5 метра. Утром сообщалось, что на месте крушения обнаружено более 1,4 тыс. фрагментов тел и около 500 фрагментов воздушного судна.

Крушение Ан-148 в Подмосковье

7 фотографий
На месте крушения Ан-148. МЧС России разместило на своем сайте список пассажиров и экипажа разбившегося самолетаПоисковая операция на месте падения Ан-148 проходит при сильном снеге и ветре, спасатели используют снегоходы и спецтехнику Разбор обломков Ан-148 на месте авиакатастрофы будет вестись всю ночьОбломки Ан-148 разбросаны в радиусе километраАэропорт города Орск в Оренбургской области, куда должен был прилететь разбившийся Ан-148. В воздушной гавани собираются родные пассажировГлава МЧС России Владимир Пучков ввел режим чрезвычайной ситуации для всех служб, задействованных в ликвидации последствий авиакатастрофы
На месте крушения Ан-148. МЧС России разместило на своем сайте список пассажиров и экипажа разбившегося самолета
Теги: Ан-148, Саратовские авиалинии, Московская область
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
В МИД РФ ответили Джонсону на сравнение ЧМ в России с ОИ в Третьем РейхеВ МИД РФ ответили Джонсону на сравнение ЧМ в России с ОИ в Третьем Рейхе
По словам Марии Захаровой, страшно вспоминать, что Борис Джонсон является представителем политического руководства ядерной державыПодробнее
 Губернатор Подмосковья заявил о намерении "отправить" детей из ВолоколамскаГубернатор Подмосковья заявил о намерении "отправить" детей из Волоколамска
Андрею Воробьеву предложили вывезти их в детские лагеря в связи с выбросом газа на полигоне "Ядрово"Подробнее
 Комиссия Госдумы по этике не усмотрела нарушения Слуцким поведенческих нормКомиссия Госдумы по этике не усмотрела нарушения Слуцким поведенческих норм
Ее члены сочли, что журналистки, обвинившие депутата в домогательствах, специально спланировали свои действия перед выборамиПодробнее
 В МИД РФ не исключили срежисированности нападения на Юлию Скрипаль ЛондономВ МИД РФ не исключили срежисированности нападения на Юлию Скрипаль Лондоном
Реальные улики по "делу Скрипаля" могли исчезнуть, считают в министерствеПодробнее
Матвиенко сделала Нарусовой замечание в связи с критикой в адрес МединскогоМатвиенко сделала Нарусовой замечание в связи с критикой в адрес Мединского
Спикер Совфеда назвала недостойным выступление сенатора, которая подняла тему диссертации министраПодробнее
 Комитет ГД по законодательству отказался приравнять пятилетнее сожительство к бракуКомитет ГД по законодательству отказался приравнять пятилетнее сожительство к браку
В комитете подчеркнули, что предложенные в проекте признаки не всегда свойственны даже официальному бракуПодробнее
 Кудрин дал будущему правительству два года на реформыКудрин дал будущему правительству два года на реформы
В своей статье для "Ъ" руководитель ЦСР подчеркнул, что с нынешней моделью госуправления "прорывы" невозможныПодробнее
 МЧС исключило возможность обрушения дома в Мурманске после взрыва газаМЧС исключило возможность обрушения дома в Мурманске после взрыва газа
По словам спасателей, если бы ЧП случилось ночью, жертв могло бы быть гораздо большеПодробнее
 Трамп поздравил Путина с победой на выборахТрамп поздравил Путина с победой на выборах
Они обсудили возможность встречи на высшем уровнеПодробнее
 Три этажа жилого дома в Мурманске обрушились из-за взрыва газаТри этажа жилого дома в Мурманске обрушились из-за взрыва газа
Сведений о пострадавших пока нетПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 21 марта6 фото
21 марта
Фотохроника 21 марта
Отравление в Волоколамске5 фото
21 марта
Отравление в Волоколамске
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГубернатор Подмосковья заявил о намерении "отправить" детей из ВолоколамскаВ РоссииВ МИД РФ ответили Джонсону на сравнение ЧМ в России с ОИ в Третьем РейхеВ РоссииКомиссия Госдумы по этике не усмотрела нарушения Слуцким поведенческих нормМоскваВыброс газа на полигоне "Ядрово". ОбобщениеЭкономика"Газпром" обжалует в международном суде штраф Антимонопольного комитета УкраиныЭкономикаКиев вышел из программы экономического сотрудничества с Россией

Суд в Москве отказался удовлетворить иск автора песни Helwa ya Baladi к Киркорову

Что произошло за день: среда, 21 марта

Отравление детей в Волоколамске и решение думского комитета по делу Слуцкого Подробнее

Очередная экспедиция отправилась к МКС с Байконура

Очередная экспедиция отправилась к МКС с БайконураВ составе экипажа корабля "Союз МС-08" - космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев, астронавты НАСА Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд Подробнее

Минкультуры не нашло оснований для возврата картины Брюллова коллекционерам Певзнерам

В МИД РФ ответили Джонсону на сравнение ЧМ в России с ОИ в Третьем Рейхе

В МИД РФ ответили Джонсону на сравнение ЧМ в России с ОИ в Третьем РейхеПо словам Марии Захаровой, страшно вспоминать, что Борис Джонсон является представителем политического руководства ядерной державы Подробнее

АСВ выкупит допэмиссию Промсвязьбанка на 113,4 млрд рублей

РФ договорилась с ОАЭ о строительстве на Байконуре ракетно-космического комплекса

РБК отзовет думских журналистов после решения комиссии в отношении Слуцкого

Источник назвал недостаточно яркую сигнализацию одним из факторов крушения Ан-148

Посол РФ в Лондоне рассказал об ультиматуме британского МИД

Госдеп США назвал неправдоподобными пояснения МИД РФ по "делу Скрипаля"

"Трактор" обыграл "Салават Юлаев" и сравнял счет в полуфинальной серии

UBS оштрафовали в Нью-Йорке на $230 млн за нарушения с ипотечным облигациями

Число пострадавших в аварии с автобусом в Томской области возросло до 23

Фотохроника 21 марта

Фотохроника 21 марта6 фото

Белый дом назвал незаконной утечку информации о советах Трампу не поздравлять Путина

АСВ оценило объем выплат вкладчикам ОФК банка в 7,9 млрд рублей

Джонсон раскритиковал выборы президента РФ

Загитова стала второй в короткой программе на ЧМ по фигурному катанию

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru