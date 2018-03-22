Пострадавший при взрыве газа в Мурманске признался в попытке суицида

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Жилец квартиры №17 на улице Свердлова, д.6/1 в Мурманске, в котором произошел взрыв газа во вторник, признался следствию, что устроил взрыв при попытке суицида.

"Жилец подтвердил свои суицидальные намерения", - сказал и.о. руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Андрей Ефремов на пресс-конференции в четверг.

Ефремов добавил, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, совершенное общеопасным способом. Обвинение ему еще не предъявлено.

"Сейчас он в реанимационном отделении, у его палаты выставлена охрана", - добавил руководитель отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР Никита Киселев.

Как сообщалось, 20 марта в жилом доме в Мурманске произошел взрыв бытового газа без возгорания, в результате которого произошло обрушение части кровли, перекрытий и части внешней стены здания со второго по пятый этажи. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).