Число жертв взрыва газа в мурманской пятиэтажке выросло до трех

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Количество жертв взрыва бытового газа в жилом доме в Мурманске, произошедшего во вторник, возросло до трех, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в экстренных службах области.

"Только что довели информацию, что есть третья жертва - мужчина. Скончался в больнице, какой именно, сейчас сложно сказать", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что данные о третьем погибшем в результате взрыва медики передадут следствию.

Ранее в мурманской объединенной медсанчасти "Севрыба" и областной клинической больнице им.П.А.Баяндина "Интерфаксу" сообщили о трех госпитализированых - 11-летнем мальчике и двух мужчинах. По словам врачей, пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Как сообщалось, во вторник на ул.Свердлова в доме 6/1 произошел взрыв бытового газа без возгорания, в результате которого обрушилась часть кровли, перекрытий и часть внешней стены здания со второго по пятый этаж.

Ранее начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Владимир Гусев сообщал, что взрыв газа унес жизни двух человек, еще четверо пострадали и пятеро были спасены.

По факту происшествия СКР расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).