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Следствие назвало основную версию взрыва газа в доме в Мурманске

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Умышленное повреждение газового оборудования - приоритетная версия обрушения дома в Мурманске, сообщается в среду в официальном Telegram-канале Следственного комитета (СК).

"В качестве приоритетной версии обрушения дома в Мурманске следователи рассматривают умышленное повреждении газового оборудования одним из жильцов", - говорится в сообщении.

Накануне на улице Свердлова, дом 6/1 в Мурманске произошел взрыв бытового газа без возгорания, в результате которого произошло обрушение части кровли, перекрытий и части внешней стены здания со второго по пятый этажи.

Начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Владимир Гусев сообщал, что взрыв газа унес жизни двух человек, еще четверо пострадали и пятеро были спасены.

Региональное управление СКР расследует уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В результате взрыва погибли девушка 1999 года рождения, двое мужчин 1969 и 1983 года рождения.

Теги: Мурманск
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