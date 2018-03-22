Волоколамским детям начали выдавать путевки в лагеря

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Выдача детских путевок в оздоровительные лагеря началась в подмосковном Волоколамске, где накануне около 60 жителей обратились за медпомощью, сообщила в четверг детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

"Уже 30 путевок по линии Минздрава выписаны", - сказала Мишонова журналистам по окончании совещания в администрации Волоколамского района.

Она призвала всех заинтересованных жителей Волоколамского района прийти в местное отделение соцзащиты для получения путевок - причем не только для детей, но и для пожилых людей. Путевки предполагаются двух типов: на 14 и 21 день.

Замминистра социального развития региона Александр Шустро сообщил, что 880 жителей Волоколамского района смогут пройти оздоровление в учреждениях Московской области. Он пояснил, что места в оздоровительных учреждений зарезервированы, транспорт подготовлен, в ведомстве ждут соответствующих заявок от местных жителей.

Также министерство увеличило мощность центра соцобслуживания, чтобы и там оказывать помощь жителям, отметил представитель ведомства.

В Волоколамске на полигоне "Ядрово" 21 марта произошел выброс свалочного газа. Как сообщила журналистам детский омбудсмен Московской области Мишонова, в результате пострадали 76 детей, шестеро из них были госпитализированы.

Вечером 21 марта на место приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он осмотрел полигон в сопровождении главы Волоколамского района Евгения Гаврилова. В ходе встречи с местными жителями глава региона заявил о намерении из-за ситуации на полигоне "отправить в места отдыха максимальное количество детей".