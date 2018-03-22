Москва

Трое остававшихся в больнице Волоколамска детей выписаны

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Последний из троих детей, которые оставались в центральной районной больнице в Волоколамске, выписан около полудня четверга, сообщил "Интерфаксу" главный педиатр Волоколамского района Сергей Егоров.

"Все, у нас никого не осталось в больнице. Последний ребенок был выписан в обед", - сказал Егоров.

В среду в Минздраве Московской области сообщили, что к медикам обратилось 57 детей из Волоколамского района, они жаловались на головокружение и тошноту. Шестеро из них были госпитализированы. По состоянию на утро четверга трое детей были переведены в Филатовскую клиническую больницу, еще трое оставались в Волоколамской ЦРБ.

При этом министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков сообщил, что дети находятся в ЦРБ с различными диагнозами, "не связанными с отравлением или интоксикацией заражающими веществами". Он добавил, что за ночь не было зафиксировано ни одного нового обращения в больницу.

Глава муниципалитета Евгений Гаврилов ранее сообщил, что неприятный запах возник в Волоколамске из-за разлома на мусорном полигоне "Ядрово", произошедшего в ночь на 21 марта.

Отравление в Волоколамске

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Теги: Волоколамск
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