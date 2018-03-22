В России

У детей из Волоколамска не нашли следов сильной интоксикации

Есть обновление от 20:59

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Первые анализы детей и взрослых, обратившихся в больницу Волоколамского района по ухудшению самочувствия, не выявили мощной интоксикации в организме, сообщила журналистам главный терапевт Московской области Наталья Санина.

"Пока ни в одном анализе, который готовится, не поступила информация, что существует мощная интоксикация у детей и взрослых. Сейчас анализы в работе, мы будем держать это на контроле", - сказала Санина.

По данным лабораторий, нет показателей, которые свидетельствуют об отравлении тех людей, кто решил обследоваться.

Ранее первый замминистра здравоохранения Московской области Владимир Ющук сообщил, что число детей, обратившихся за медицинской помощью с жалобами на плохое самочувствие в Волоколамске, за последние два дня возросло почти до 150 человек.

"Сегодня обратилось 68 детей (к медикам - ИФ). Госпитализации, подчеркну, сегодня не было", - сказал Ющук журналистам по окончании совещания в администрации Волоколамского района. Он уточнил, что накануне медиками было принято 77 детей.

В среду 21 марта были госпитализированы шесть жителей Волоколамского района, из них трое были переведены в Филатовскую клиническую больницу, остальные выписаны.

В Волоколамске на полигоне "Ядрово" 21 марта произошел выброс свалочного газа. Как сообщила журналистам детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова, в результате пострадали 76 детей, шестеро из них были госпитализированы.

Вечером 21 марта на место приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он осмотрел полигон в сопровождении главы Волоколамского района Евгения Гаврилова. В ходе встречи с местными жителями глава региона заявил о намерении из-за ситуации на полигоне "отправить в места отдыха максимальное количество детей".

Отравление в Волоколамске

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Теги: Волоколамск, Ядрово, Московская область
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