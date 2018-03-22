В России

В Минобороны РФ сообщили о наличии не упоминавшегося Путиным новейшего оружия

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Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - У России есть новейшие системы вооружения, которые еще не обнародованы, заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

"Мы тоже на месте не стоим. Верховным главнокомандующим не все озвучено, что у нас есть в арсенале", - сказал Борисов в четверг в эфире телеканала "Россия-1".

В РоссииПутин о новом оружии. ОбобщениеПутин о новом оружии. ОбобщениеЧитать подробнее

О новом российском оружии заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

"Нужно правильно оценить выступление нашего Верховного главнокомандующего и точно определить целеполагание. Озвучивание и опубличивание этих новейших систем вооружения не преследовало целью ни бряцание оружием, ни открытие очередной гонки вооружений", - сказал Борисов.

"Это предупреждение миру, что в современных условиях достичь одностороннего преимущества и доминировать в таком опасном деле как вооружение просто невозможно. Всегда на какие-то новые вызовы будут разработаны какие-то контрвызовы", - сообщил Борисов.

Он подчеркнул, что у каждой страны есть свои секреты, но из того, что известно, у России есть адекватные ответы на все виды вооружения США.

В послании Федеральному Собранию 1 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету - "Воевода". Путин также заявил, что у России теперь есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Теги: Минобороны
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