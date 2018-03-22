Сайт Минобороны подвергся DDoS-атаке во время голосования по названиям для нового оружия

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об отражении массированной DDoS-атаки на сайт Минобороны в ходе финального голосования по выбору названия новейшего российского оружия.

"Службами компьютерной безопасности Минобороны России все DDOS-атаки были нейтрализованы. Попытки атаковать сайт были произведены с территории Западной Европы (страна установлена), североамериканского континента и Украины", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

В Минобороны РФ заявили, что в течение последнего дня голосования на официальный сайт Минобороны было совершено семь DDoS-атак. Из них в течение дня - пять средней интенсивности и две наиболее мощных с 19:00 до 20:00 - в последний час голосования.

"В последние минуты голосования пиковое количество обращений к сайту - десятки тысяч в секунду. Еще более 600 тысяч посетителей со всего мира наблюдали за результатами голосования в последний час в режиме реального времени", - сообщили в военном ведомстве.

Среди названий боевого лазерного комплекса победил "Пересвет". Названием крылатой ракеты с малогабаритной ядерной установкой пользователи выбрали "Буревестник". Наибольшее число голосов среди названий беспилотного подводного аппарата получил "Посейдон".

В послании Федеральному Собранию 1 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету - "Воевода". Путин также заявил, что у России теперь есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.