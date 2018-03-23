У Минкомсвязи возникли вопросы к WhatsApp и Facebook

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В вопросе борьбы с терроризмом и соблюдении законодательства к мессенджерам должен быть единый подход, считает министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

"Мессенджеров много, российских и зарубежных. Когда мы говорим о борьбе с терроризмом, пытаемся обвинить мессенджеры - главное, мне кажется, чтобы был единый подход. Я считаю, нам нужно меньше устраивать инфоповодов с Telegram, гораздо больше вопросов возникает к тому же Facebook, WhatsApp и другим мессенджерам. Там вопросов гораздо больше", - сказал Никифоров журналистам в ходе поездки в Ростов-на-Дону.

По его словам, вопросы касаются статуса организатора распространителя информации, взаимодействия с правоохранительными органами в процессе оперативных мероприятий.

"Есть закон, в нем все процедуры прописаны. Каких-то новых механизмов не придумали", - ответил министр, отвечая на вопрос о том, будет ли ведомство вмешиваться в решение проблемы с Telegram.

В октябре 2017 года мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

Компания подала на это решение жалобу, однако сначала столичный Мещанский суд отказался ее удовлетворить, а затем Верховный суд России отклонил иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете ведомству информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых сообщений пользователей. Telegram оспорил иск в Европейском суде по правам человека.

Что касается Facebook, то соцсеть оказался в центре скандала из-за обвинений аналитической фирмы Cambridge Analytica в незаконном использовании пользовательских данных около 50 млн аккаунтов в Facebook для нужд предвыборной кампании Дональда Трампа.

Власти США, Евросоюза и британский парламент потребовали от Facebook объяснений в связи с доступом Cambridge Analytica к персональным данным пользователей.

Один из создателей мессенджера WhatsApp Брайан Эктон в Twitter призвал всех пользователей удалить Facebook, соответствующий хэштег deletefacebook вышел в тренды. Facebook приобрела WhatsApp в 2014 году.