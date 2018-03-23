Главные новости
В РоссииЦИК утвердил итоги выборов президента РФВ миреThe Telegraph узнала о планах пяти стран выслать российских дипломатовВ РоссииГосдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХ
В России

У Минкомсвязи возникли вопросы к WhatsApp и Facebook

По словам Николая Никифорова, к этим мессенджерам и соцсетям претензий не меньше, чем к Telegram

У Минкомсвязи возникли вопросы к WhatsApp и Facebook
Фото: Reuters

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В вопросе борьбы с терроризмом и соблюдении законодательства к мессенджерам должен быть единый подход, считает министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

"Мессенджеров много, российских и зарубежных. Когда мы говорим о борьбе с терроризмом, пытаемся обвинить мессенджеры - главное, мне кажется, чтобы был единый подход. Я считаю, нам нужно меньше устраивать инфоповодов с Telegram, гораздо больше вопросов возникает к тому же Facebook, WhatsApp и другим мессенджерам. Там вопросов гораздо больше", - сказал Никифоров журналистам в ходе поездки в Ростов-на-Дону.

По его словам, вопросы касаются статуса организатора распространителя информации, взаимодействия с правоохранительными органами в процессе оперативных мероприятий.

В РоссииГлава Минкомсвязи РФ счел недопустимыми исключения для Telegram в исполнении решения судаЧитать подробнее

"Есть закон, в нем все процедуры прописаны. Каких-то новых механизмов не придумали", - ответил министр, отвечая на вопрос о том, будет ли ведомство вмешиваться в решение проблемы с Telegram.

В октябре 2017 года мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

Компания подала на это решение жалобу, однако сначала столичный Мещанский суд отказался ее удовлетворить, а затем Верховный суд России отклонил иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете ведомству информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых сообщений пользователей. Telegram оспорил иск в Европейском суде по правам человека.

Что касается Facebook, то соцсеть оказался в центре скандала из-за обвинений аналитической фирмы Cambridge Analytica в незаконном использовании пользовательских данных около 50 млн аккаунтов в Facebook для нужд предвыборной кампании Дональда Трампа.

Власти США, Евросоюза и британский парламент потребовали от Facebook объяснений в связи с доступом Cambridge Analytica к персональным данным пользователей.

Один из создателей мессенджера WhatsApp Брайан Эктон в Twitter призвал всех пользователей удалить Facebook, соответствующий хэштег deletefacebook вышел в тренды. Facebook приобрела WhatsApp в 2014 году.

Теги: Минкомсвязь, Николай
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
ЦИК утвердил итоги выборов президента РФЦИК утвердил итоги выборов президента РФ
Владимир Путин избран на должность президента РФ, получив 76,69% голосовПодробнее
 Госдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХГосдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХ
Теперь собственники жилья смогут заключать прямые договора об услугах ЖКХ без участия управляющей компанииПодробнее
 У Минкомсвязи возникли вопросы к WhatsApp и FacebookУ Минкомсвязи возникли вопросы к WhatsApp и Facebook
По словам Николая Никифорова, к этим мессенджерам и соцсетям претензий не меньше, чем к TelegramПодробнее
 Уголовное дело "Война"Уголовное дело "Война"
Как СКР расследует преступления на юго-востоке УкраиныПодробнее
Песков назвал цель внешней политики в понимании ПутинаПесков назвал цель внешней политики в понимании Путина
Пресс-секретарь президента отметил, что в мире по поводу России звучат и "трезвые голоса"Подробнее
 Минздрав отверг обвинения в сговоре с поставщиком лекарств от ВИЧМинздрав отверг обвинения в сговоре с поставщиком лекарств от ВИЧ
Ведомство собирается пожаловаться на ФАС в ГенпрокуратуруПодробнее
 Минобороны обнародовало выбранные пользователями названия для вооруженийМинобороны обнародовало выбранные пользователями названия для вооружений
Победили варианты "Буревестник", "Посейдон" и "Пересвет"Подробнее
 Адвокат Захарченко заявил об отсутствии следов ДНК полковника на изъятых 8 млрд руб.Адвокат Захарченко заявил об отсутствии следов ДНК полковника на изъятых 8 млрд руб.
По мнению юриста, экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД демонизируют в СМИ ради изъятия денежных средствПодробнее
 В России предложили создать метеорологическую госкорпорациюВ России предложили создать метеорологическую госкорпорацию
В Росгидромете считают, что метеослужбы могут приносить хороший доход и не существовать только за счет государстваПодробнее
 Британский совет объявил о прекращении деятельности в РФБританский совет объявил о прекращении деятельности в РФ
Все запланированные мероприятия и программы отмененыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 марта5 фото
22 марта
Фотохроника 22 марта
Фотохроника 21 марта6 фото
21 марта
Фотохроника 21 марта
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЦИК утвердил итоги выборов президента РФВ миреThe Telegraph узнала о планах пяти стран выслать российских дипломатовВ РоссииГосдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХВ РоссииПесков назвал цель внешней политики в понимании ПутинаВ миреЕС принял решение об отзыве посла из РоссииВ РоссииМинздрав отверг обвинения в сговоре с поставщиком лекарств от ВИЧ

Дату инаугурации Путина объявят позже

В Кремле выразили сожаление в связи с отзывом посла ЕС в России для консультаций

Авария на канатной дороге на курорте в Грузии произошла из-за ошибки оператора

Путин выступит с телевизионным обращением к гражданам РФ в пятницу в 13:00

Савченко сравнила качество СИЗО в России и на Украине

После автобусной аварии в Псковской области госпитализирован 21 человек

ФАС отвергла критику Минздрава по поводу проверки "Р-Фарм"

Facebook усилит защиту персональных данных вместо поиска схем их использования

Памфилова выразила сожаление в связи с недопуском некоторых кандидатов к выборам

Памфилова отвергла претензии в недостаточном уровне конкуренции на выборах

На юге Одесской области выпал желтый и розовый снег

В ВТО подтвердили незаконность антидемпинговых пошлин в РФ на импорт легких грузовиков из ЕС

Адвокат обжалует решение оставить Саркози под судебным контролем

ЦИК утвердил итоги выборов президента РФ

ЦИК утвердил итоги выборов президента РФВладимир Путин избран на должность президента РФ, получив 76,69% голосов Подробнее

Австрия не станет высылать российских дипломатов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru