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Telegram обжаловал в ЕСПЧ штраф за отказ дать ФСБ ключи шифрования сообщений

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Telegram оспорил в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) штраф в 800 тыс. рублей, наложенный на него за отказ предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) России ключи для дешифровки сообщений.

"Компания Telegram Messenger направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на решение Мещанского суда (Москвы - ИФ), оштрафовавшего ее на 800 000 руб. за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей", - написал в своём Telegram-канале Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы "Агора", которая представляет мессенджер в Страсбургском суде.

Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября 2017 года оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

Компания подала на это решение жалобу, однако в декабре прошлого года столичный Мещанский суд отказался ее удовлетворить, признав решение суда первой инстанции законным.

Накануне Верховный суд России отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете ведомству информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых сообщений пользователей.

Юрист Рамиль Ахметгалиев, который представлял в суде интересы Telegram, сообщил журналистам, что мессенджер не может выполнить требование ФСБ о передаче ключей для дешифровки сообщений пользователей.

"На сегодняшний момент на запрос ФСБ (о передаче ключей) Telegram не ответил. Компания считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей", - сказал журналистам Ахметгалиев.

Он также сообщил, что Telegram планирует обжаловать решение суда.

Роскомнадзор, в свою очередь, сообщил, что уведомил Telegram о необходимости предоставить органам безопасности информацию, требуемую для декодирования сообщений. Надзорный орган отвел мессенджеру 15 дней на исполнение этого требования - в случае отказа ведомство заблокирует доступ к мессенджеру.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров, в свою очередь, заявил журналистам, что Telegram должен исполнять решение Верховного суда. "Если есть решение суда - оно обязательно к исполнению, у нас нет каких-либо исключений", - сказал министр.

Теги: Telegram, ЕСПЧ
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