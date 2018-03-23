Полигон "Ядрово" будет принимать мусор до 14 апреля

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Для формирования нужного для устройства гидроизоляции уклона тела полигона твердых бытовых отходов (ТБО) "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья необходим завоз определенного количества мусора, завершить этот процесс планируют к 14 апреля, сообщил в пятницу зампред правительства Московской области Александр Чупраков.

"Мы завершаем прием отходов с учетом необходимости формирования тела полигона в соответствии с требованиями голландской компании (устроителя системы дегазации - ИФ) до 14 апреля, исходя из того, что не более 80 машин будут заезжать туда в день", - сказал Чупраков журналистам.

Зампред добавил, что новая карта полигона, работа над которой почти завершена, до этого срока отходы принимать не будет.

Прием дополнительного объема мусора на старый участок полигона вызван необходимостью формирования его верхней части с необходимым уклоном в 4%. Использовать для этих целей грунт не представляется возможным: нужен пористый наполнитель, который позволит спокойно проходить в теле полигона газам и фильтрату, отметил Чупраков.

21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа. По данным Минздрава Подмосковья, число детей, обратившихся за медицинской помощью с жалобами на плохое самочувствие в Волоколамске, 21-22 марта составило почти 150 человек.