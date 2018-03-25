Пользователи соцсетей сообщили о новом выбросе газа на полигоне "Ядрово"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В соцсетях в ночь на воскресенье распространяются сообщения о новом выбросе свалочного газа на полигоне "Ядрово" в Волоколамске; местные жители жалуются на невыносимый запах.

Ещё один взрыв (хлопок) на полигоне ядрово. ( уже второй за пару часов) Жаркая таки ночь в волоколамске началась. Псевдо мониторы в городе показывают 0 результаты вред. Веществ в городе 🤭🧐#Волоколамск #Ядрово — Шура Антипов (@Schura_Gram) March 24, 2018

"Снова вонь в городе стоит нереальная. И как же работают эти "пушки" и новая технология на полигоне?", - написал один из участников группы жителей Волоколамска в "ВКонтакте". В комментариях многие подтверждают, что запах чувствуется на улицах и квартирах.

Вечером в субботу МЧС отчиталось о том, что по состоянию на 22:00 по результатам контрольных замеров не выявлено превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

22 марта на полигоне "Ядрово" установили две аэрозольные пушки, которые должны нейтрализовать неприятный запах и снижать концентрацию вроедных веществ в воздухе.

21 марта на полигоне произошел выброс свалочного газа. По данным Минздрава Подмосковья, число детей, обратившихся за медицинской помощью с жалобами на плохое самочувствие в Волоколамске, 21-22 марта составило почти 150 человек.