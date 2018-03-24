МЧС сообщило о работах по дегазации трех мусорных полигонов в Подмосковье

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Дегазация полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) идет в Балашихе, Клину и Волоколамске, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по Московской области.

Сообщается, что в настоящее время на полигоне "Кучино" пробурено 55 скважин для сбора биогаза, которые подключены к факельной газосжигательной установке. Сжигание происходит внутри факельной установки при температуре 1200 градусов.

"Со стартом основных работ по рекультивации систему расширят до 112 скважин. Тогда же будет налажена система по переработке собранного газа в электроэнергию", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, осуществляется ежедневный мониторинг состояния воздуха. Так, по состоянию на 22:00 мск субботы проведено 74 замера. В результате превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано.

На полигоне в Клинском муниципальном районе пробурено 20 скважин глубиной 20 м., произведен запуск факельной установки термического обезвреживания, газоотвод производится из пяти скважин. Постороннего запаха в воздухе не выявлено. По состоянию на 22:00 мск проведено 20 замеров.

Также проводится мониторинг состояния атмосферного воздуха в Волоколамске на полигоне "Ядрово".

"Разработана дорожная карта по рекультивации полигона "Ядрово", которая предусматривает проведение мероприятий направленных на максимальное снижения воздействия полигона на окружающую природную среду", - отмечается в сообщении МЧС.

В Волоколамске планируется увеличение лабораторий Мосэкомониторинга с целью непрерывного мониторинга атмосферного воздуха. По состоянию на 22:00 проведено 111 замеров. В результате проведенных экспресс-исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Угрозы для жителей города не выявлено, отмечает ведомство.