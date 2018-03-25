В Подольске погибла женщина от упавшей с крыши глыбы льда

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Подмосковные следователи разбираются в причинах гибели жительницы Подольска, на которую упала глыба льда с крыши дома, сообщила представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

"Сегодня в Подольске возле подъезда жилого дома обнаружено тело 36-летней местной жительницы с травмами в области головы. Предварительно установлено, что на женщину с крыши упала глыба льда и снега", - рассказала она в воскресенье "Интерфаксу".

Врадий отметила, что в настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. "В кратчайшие сроки следствием будет выполнен весь комплекс мероприятий, направленный на установление должностных лиц, ответственных за уборку ледяного покрова с крыши данного дома. К ответственности будут привлечены лица, не предпринявшие своевременных мер, чье бездействие в последствие повлекло смерть женщины", - заявила представитель областного главка СК.

Это уже третий случай подобной гибели за день.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в результате падения наледи с козырька гаража в Петропавловске-Камчатском погибла трехлетняя девочка. В этот же день в Воронеже в результате падения глыбы льда с крыши дома погиб мужчина.