В горящем торговом центре в Кемерово рухнули перекрытия

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что в здании горящего торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово рухнули перекрытия.

"Работы продолжаем, устанавливаем световые столбы для проведения разбора завалов. В здании рухнули перекрытия, шаг за шагом продвигаемся вперед, разбирая завалы", - сказал министр на заседании рабочей группы правительственной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Пучков напомнил, что в Кемеровской области введен режим чрезвычайной ситуации.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили "Интерфаксу", что в здании обрушилась часть кровли размером 20 на 30 метров. Кроме этого, в ведомстве опровергли информацию из соцсетей о том, что в торговом центре остаются заблокированными люди.

Согласно последним данным Следственного комитета, в результате пожара погибли пять человек - три женщины, ребенок и мужчина. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализированы.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в центре Кемерово произошел в воскресенье днем. Огонь не удается потушить до сих пор.

Первый заместитель начальника ГУ МЧС по региону Евгений Дедюхин рассказал журналистам, что родственники не могут связаться с 17 человеками, которые, предположительно, могут находиться в торгово-развлекательном центре.

Предположительно, очаг возгорания находился в одном из кинозалов, заявил "Интерфаксу" первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов, находящийся на месте происшествия. Вместе с тем, очевидцы пожара сообщили агентству, что пожар начался на детской площадке, расположенной на 4-м этаже торгового центра.